Squads Bihar vs Haryana T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Joshi Gaurav
no information yet
Bana Dinesh Mahabir
wicket keeper
Kashyap Suraj Kumar
bowler
Chahal Yuzvendra
bowler
Khan Nawaz
no information yet
Kamboj Anshul
all rounder
Kumar Babul
bowler
Kumar Aman
bowler
Kumar Sachin
no information yet
Kumar Ankit
batsman
Nigrodh Sharman
no information yet
Kumar Sumit
no information yet
Parmar Anujit
no information yet
Mishra Amit
bowler
Raj Akash Bibhuti
batsman
Rana Himanshu
batsman
Raj Harsh Mukesh
bowler
Rohilla Sarvesh
wicket keeper
Raj Malay Mritunjay
all rounder
Shandilya Mayank
all rounder
Saket Abhijeet
bowler
Sharma Mohit
bowler
Saurabh Bipin
wicket keeper
Sharma Rohit
wicket keeper
Singh Ankit Indrasan
no information yet
Sharma Yashu
batsman
Singh Harsh
batsman
Sindhu Nishant
all rounder
Singh Paramjit
no information yet
Tewatia Rahul
all rounder
Singh Piyush
bowler
Singh Raghuvendra Pratap
all rounder
Singh Sachin Kumar
all rounder
Yadav Amod Kamal
bowler
Yadav Krishna
no information yet
Match has not started yet