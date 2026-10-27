Squads Bihar vs Haryana T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026

T20

BIH
BIH
HAR
HAR

Playing

BIH
BIH
HAR
HAR
First TeamSecond Team
Joshi Gaurav

no information yet

Bana Dinesh Mahabir

wicket keeper

Khan Nawaz

no information yet

Kamboj Anshul

all rounder

Kumar Sachin

no information yet

Nigrodh Sharman

no information yet

Kumar Sumit

no information yet

Parmar Anujit

no information yet

Rohilla Sarvesh

wicket keeper

Shandilya Mayank

all rounder

Saurabh Bipin

wicket keeper

Sharma Rohit

wicket keeper

Singh Ankit Indrasan

no information yet

Sindhu Nishant

all rounder

Singh Paramjit

no information yet

Tewatia Rahul

all rounder

Yadav Krishna

no information yet

Bench

BIH
BIH
HAR
HAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet