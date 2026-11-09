Squads Goa vs Mumbai T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Alemao Felix Bernado
bowler
Ankolekar Atharva
bowler
Arunkumar Garg Lakshay
all rounder
Avasthi Mohit
bowler
Bakhale Kashyap
batsman
Bista Jay
all rounder
Gadekar Ishaan Prasad
batsman
Deshpande Tushar
bowler
Gaonkar Deepraj Devdas
all rounder
Dias Royston
bowler
Harikant Rajashekhar Surendra
wicket keeper
Dube Shivam
all rounder
Kauthankar Snehal Suhas
batsman
Jaiswal Yashasvi
batsman
Prabhudessai Suyash
batsman
Khan Sarfaraz
batsman
Redkar Mohit Sandeep
all rounder
Kotian Tanush
all rounder
Sawkar Tunish
bowler
Kulkarni Dhawal
bowler
Siddharth KV
batsman
Mulani Shams
all rounder
Singh Vikash Kanwar
no information yet
Patil Sairaj
all rounder
Tari Shubham
no information yet
Pawar Prasad
wicket keeper
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Tripathi Rahul
batsman
Rahane Ajinkya
batsman
Wagha Misal Darshan
all rounder
Tamore Hardik
wicket keeper
Match has not started yet