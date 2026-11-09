Squads Goa vs Mumbai T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026

T20

GOA
GOA
MUM
MUM

Playing

GOA
GOA
MUM
MUM
First TeamSecond Team
Bista Jay

all rounder

Dube Shivam

all rounder

Kotian Tanush

all rounder

Mulani Shams

all rounder

Singh Vikash Kanwar

no information yet

Patil Sairaj

all rounder

Tari Shubham

no information yet

Pawar Prasad

wicket keeper

Tamore Hardik

wicket keeper

Bench

GOA
GOA
MUM
MUM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet