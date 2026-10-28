Match details Himachal Pradesh vs Assam T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

HIM
HIM
ASM
ASM

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Saturday, November 14, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, November 14, 2026 08:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Himachal Pradesh Squad

PlayersAbhinay Kanwar, Arora Vaibhav, Bains Ankush, Chopra Prashant, Dagar Mayank, Dhawan Rishi, Galetiya Vinay, Gangta Nikhil, Guleria Arpit, Jaiswal Pankaj, Jaiswal Pankaj, Jamwal Ayush, Kalia Hritik, Negi Mukul, Sen Ekant, Sharma Nitin, Sharma Vipin, Tomar Prashant, Vasisht Akash, Verma Sumeet
Benchno information yet

Assam Squad

PlayersChoudhury Avinav, Das Denish Paramananda, Das Pallavkumar, Das Rishav, Dey Saurav, Dutta Mrinmoy, Ghadigaonkar Sumit, Hussain Mukhtar, Lachit Sunil Girik, Parag Riyan, Roy Bishal, Roy Erik Carfew, Roy Sibsankar, Saikia Pradyuman, Sarma Kunal, Sengupta Akash, Singh Rahul
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet