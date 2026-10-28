Match details Himachal Pradesh vs Assam T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026
Match Info
|Match:
|Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
|Date:
|Saturday, November 14, 2026 - Sunday, December 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Saturday, November 14, 2026 08:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Himachal Pradesh Squad
|Players
|Abhinay Kanwar, Arora Vaibhav, Bains Ankush, Chopra Prashant, Dagar Mayank, Dhawan Rishi, Galetiya Vinay, Gangta Nikhil, Guleria Arpit, Jaiswal Pankaj, Jaiswal Pankaj, Jamwal Ayush, Kalia Hritik, Negi Mukul, Sen Ekant, Sharma Nitin, Sharma Vipin, Tomar Prashant, Vasisht Akash, Verma Sumeet
|Bench
|no information yet
Assam Squad
|Players
|Choudhury Avinav, Das Denish Paramananda, Das Pallavkumar, Das Rishav, Dey Saurav, Dutta Mrinmoy, Ghadigaonkar Sumit, Hussain Mukhtar, Lachit Sunil Girik, Parag Riyan, Roy Bishal, Roy Erik Carfew, Roy Sibsankar, Saikia Pradyuman, Sarma Kunal, Sengupta Akash, Singh Rahul
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet