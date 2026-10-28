Squads Himachal Pradesh vs Assam T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abhinay Kanwar
bowler
Choudhury Avinav
bowler
Arora Vaibhav
bowler
Das Denish Paramananda
batsman
Bains Ankush
wicket keeper
Das Pallavkumar
batsman
Chopra Prashant
batsman
Das Rishav
batsman
Dagar Mayank
all rounder
Dey Saurav
all rounder
Dhawan Rishi
all rounder
Dutta Mrinmoy
bowler
Galetiya Vinay
all rounder
Ghadigaonkar Sumit
wicket keeper
Gangta Nikhil
batsman
Hussain Mukhtar
bowler
Guleria Arpit
bowler
Lachit Sunil Girik
bowler
Jaiswal Pankaj
no information yet
Parag Riyan
all rounder
Jaiswal Pankaj
all rounder
Roy Bishal
no information yet
Jamwal Ayush
bowler
Roy Erik Carfew
batsman
Kalia Hritik
no information yet
Roy Sibsankar
all rounder
Negi Mukul
batsman
Saikia Pradyuman
batsman
Sen Ekant
batsman
Sarma Kunal
no information yet
Sharma Nitin
batsman
Sengupta Akash
all rounder
Sharma Vipin
no information yet
Singh Rahul
bowler
Tomar Prashant
bowler
Vasisht Akash
all rounder
Verma Sumeet
batsman
Match has not started yet