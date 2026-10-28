Squads Himachal Pradesh vs Assam T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

HIM
HIM
ASM
ASM

Playing

HIM
HIM
ASM
ASM
First TeamSecond Team
Bains Ankush

wicket keeper

Das Rishav

batsman

Dagar Mayank

all rounder

Dey Saurav

all rounder

Dhawan Rishi

all rounder

Galetiya Vinay

all rounder

Ghadigaonkar Sumit

wicket keeper

Jaiswal Pankaj

no information yet

Parag Riyan

all rounder

Jaiswal Pankaj

all rounder

Roy Bishal

no information yet

Kalia Hritik

no information yet

Roy Sibsankar

all rounder

Negi Mukul

batsman

Sen Ekant

batsman

Sarma Kunal

no information yet

Sengupta Akash

all rounder

Sharma Vipin

no information yet

Vasisht Akash

all rounder

Bench

HIM
HIM
ASM
ASM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet