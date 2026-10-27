Squads Himachal Pradesh vs Tripura T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026

T20

HIM
HIM
TRI
TRI

Playing

HIM
HIM
TRI
TRI
First TeamSecond Team
Ali Amit

all rounder

Bains Ankush

wicket keeper

Dey Rajat

batsman

Dagar Mayank

all rounder

Dhawan Rishi

all rounder

Galetiya Vinay

all rounder

Saha Viki

batsman

Jaiswal Pankaj

no information yet

Jaiswal Pankaj

all rounder

Sinha Arkaprabha

wicket keeper

Kalia Hritik

no information yet

Sultan Pravez

all rounder

Negi Mukul

batsman

Sen Ekant

batsman

Sharma Vipin

no information yet

Vasisht Akash

all rounder

Bench

HIM
HIM
TRI
TRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet