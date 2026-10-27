Squads Himachal Pradesh vs Tripura T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abhinay Kanwar
bowler
Ali Amit
all rounder
Arora Vaibhav
bowler
Das Bikramkumar
batsman
Bains Ankush
wicket keeper
Debnath Bikramjit
batsman
Chopra Prashant
batsman
Dey Rajat
batsman
Dagar Mayank
all rounder
Majumder Sanjay
bowler
Dhawan Rishi
all rounder
Murasingh Manisankar
all rounder
Galetiya Vinay
all rounder
Paul Chiranjit
bowler
Gangta Nikhil
batsman
Paul Sankar
bowler
Guleria Arpit
bowler
Saha Viki
batsman
Jaiswal Pankaj
no information yet
Sarkar Abhijit
bowler
Jaiswal Pankaj
all rounder
Sarkar Ajay
bowler
Jamwal Ayush
bowler
Sinha Arkaprabha
wicket keeper
Kalia Hritik
no information yet
Sultan Pravez
all rounder
Negi Mukul
batsman
Sen Ekant
batsman
Sharma Nitin
batsman
Sharma Vipin
no information yet
Tomar Prashant
bowler
Vasisht Akash
all rounder
Verma Sumeet
batsman
Match has not started yet