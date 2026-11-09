Squads Hyderabad vs Gujarat T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026

T20

HYD
HYD
GUJ
GUJ

Playing

HYD
HYD
GUJ
GUJ
First TeamSecond Team
Sanketh E

bowler

Patel Axar

all rounder

Shaunak Shaunak

no information yet

Teja Ravi

all rounder

Patel Urvil

wicket keeper

Bench

HYD
HYD
GUJ
GUJ

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet