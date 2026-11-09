Squads Hyderabad vs Gujarat T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Tanmay
batsman
Bishnoi Ravi
bowler
Anikethreddy Gangam
all rounder
Chauhan Saurav Dilipsingh
batsman
Buddhi Rahul Ravinder
batsman
Chawla Piyush
bowler
Chigullapalli Rahul Radesh
wicket keeper
Desai Aarya
batsman
Milind Chama
bowler
Gaja Chintan
bowler
Perala Aman Rao
batsman
Gandhi Chirag
batsman
Rakshann Readi
bowler
Jaiswal Vishal
batsman
Rayudu Rohit
batsman
Kumar Umang Rohit
batsman
Sahani Chandan
batsman
Nagwaswalla Arzan
bowler
Sanketh E
bowler
Panchal Priyank Kirit
batsman
Seth Bhavesh
batsman
Patel Axar
all rounder
Sharma Shubham
batsman
Patel Hardik
bowler
Shaunak Shaunak
no information yet
Patel Hemang
bowler
Singh Rahul
batsman
Patel Kshitij
batsman
Teja Ravi
all rounder
Patel Ripal
batsman
Thyagarajan Tanay
bowler
Patel Shen Nareshbhai
bowler
Varma Tilak
batsman
Patel Urvil
wicket keeper
Match has not started yet