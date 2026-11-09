Squads Hyderabad vs Odisha T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026

T20

HYD
HYD
ODI
ODI

Playing

HYD
HYD
ODI
ODI
First TeamSecond Team
Biswal Kartik

all rounder

Luha Prabin

wicket keeper

Pattanaik Rakesh

all rounder

Poddar Govinda

all rounder

Sanketh E

bowler

Shaunak Shaunak

no information yet

Tarini Sa

batsman

Teja Ravi

all rounder

Bench

HYD
HYD
ODI
ODI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet