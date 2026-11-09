Squads Hyderabad vs Odisha T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Tanmay
batsman
Biswal Kartik
all rounder
Anikethreddy Gangam
all rounder
Dhupar Rajesh Rajeev
wicket keeper
Buddhi Rahul Ravinder
batsman
Luha Prabin
wicket keeper
Chigullapalli Rahul Radesh
wicket keeper
Mishra Shantanu
batsman
Milind Chama
bowler
Pattanaik Rakesh
all rounder
Perala Aman Rao
batsman
Pattnaik Sandeep Pradeep
batsman
Rakshann Readi
bowler
Poddar Govinda
all rounder
Rayudu Rohit
batsman
Pradhan Debabrata Babrubahan
all rounder
Sahani Chandan
batsman
Sanketh E
bowler
Rathod Harshit
bowler
Seth Bhavesh
batsman
Rout Soubhagya
batsman
Sharma Shubham
batsman
Samal Swastik
batsman
Shaunak Shaunak
no information yet
Singh Prayash Kumar
bowler
Singh Rahul
batsman
Tarini Sa
batsman
Teja Ravi
all rounder
Yadav Abhishek
batsman
Thyagarajan Tanay
bowler
Varma Tilak
batsman
Match has not started yet