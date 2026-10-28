Squads Jammu And Kashmir vs Delhi T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

JAK
JAK
DEL
DEL

Playing

JAK
JAK
DEL
DEL
First TeamSecond Team
Dhull Yash

batsman

Lakra Dev

all rounder

Rawat Anuj

wicket keeper

Pundir Shubham

all rounder

Rashid Fazil

wicket keeper

Singh Yudhvir

all rounder

Bench

JAK
JAK
DEL
DEL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet