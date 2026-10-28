Squads Jammu And Kashmir vs Delhi T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Iqbal Qamran
batsman
Arya Priyansh
batsman
Khajuria Shubham
batsman
Badoni Ayush
batsman
Lotra Sahil
bowler
Dhull Yash
batsman
Malik Henan
batsman
Lakra Dev
all rounder
Malik Umran
bowler
Rana Harshit
bowler
Mushtaq Abid
bowler
Rawat Anuj
wicket keeper
Muzaffar Nasir Lone
all rounder
Saini Navdeep
bowler
Nabi Aquib
bowler
Sangwan Pradeep
bowler
Nazir Mir Umar
bowler
Sharma Ishant
bowler
Pundir Shubham
all rounder
Sharma Kshitiz
batsman
Rashid Fazil
wicket keeper
Sharma Suyash
bowler
Salam Rasikh
bowler
Sharma Vaibhav
bowler
Samad Abdul
batsman
Shokeen Hrithik Rakesh
bowler
Sharma Vivrant Sushil
all rounder
Sidhu Jonty
batsman
Singh Yudhvir
all rounder
Singh Himmat
batsman
Match has not started yet