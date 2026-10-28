Match details Jammu And Kashmir vs Delhi T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

JAK
JAK
DEL
DEL

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Saturday, November 14, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, November 14, 2026 11:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Jammu And Kashmir Squad

PlayersIqbal Qamran, Khajuria Shubham, Lotra Sahil, Malik Henan, Malik Umran, Mushtaq Abid, Muzaffar Nasir Lone, Nabi Aquib, Nazir Mir Umar, Pundir Shubham, Rashid Fazil, Salam Rasikh, Samad Abdul, Sharma Vivrant Sushil, Singh Yudhvir
Benchno information yet

Delhi Squad

PlayersArya Priyansh, Badoni Ayush, Dhull Yash, Lakra Dev, Rana Harshit, Rawat Anuj, Saini Navdeep, Sangwan Pradeep, Sharma Ishant, Sharma Kshitiz, Sharma Suyash, Sharma Vaibhav, Shokeen Hrithik Rakesh, Sidhu Jonty, Singh Himmat, Thareja Lakshay, Tyagi Harsh, Vashisth Shivank, Vijayran Pranshu, Yadav Lalit
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet