Squads Jammu And Kashmir vs Punjab T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026

T20

JAK
JAK
PUN
PUN

Playing

JAK
JAK
PUN
PUN
First TeamSecond Team
Choudhary Gourav

no information yet

Sharma Abhishek

all rounder

Pundir Shubham

all rounder

Rashid Fazil

wicket keeper

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Singh Yudhvir

all rounder

Singh Sanvir

all rounder

Bench

JAK
JAK
PUN
PUN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet