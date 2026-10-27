Squads Jammu And Kashmir vs Punjab T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Iqbal Qamran
batsman
Brar Harpreet
bowler
Khajuria Shubham
batsman
Choudhary Gourav
no information yet
Lotra Sahil
bowler
Dhir Naman
bowler
Malik Henan
batsman
Dutta Prerit
bowler
Malik Umran
bowler
Markande Mayank
bowler
Mushtaq Abid
bowler
Sharma Abhishek
all rounder
Muzaffar Nasir Lone
all rounder
Singh Anmolpreet
batsman
Nabi Aquib
bowler
Singh Arshdeep
bowler
Nazir Mir Umar
bowler
Singh Baltej
bowler
Pundir Shubham
all rounder
Singh Gurkeerat
batsman
Rashid Fazil
wicket keeper
Singh Jassinder
bowler
Salam Rasikh
bowler
Singh Mandeep
batsman
Samad Abdul
batsman
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Sharma Vivrant Sushil
all rounder
Singh Ramandeep
batsman
Singh Yudhvir
all rounder
Singh Sanvir
all rounder
Match has not started yet