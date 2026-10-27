Squads Mizoram vs Uttar Pradesh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026

T20

MIZ
MIZ
UTP
UTP

Playing

MIZ
MIZ
UTP
UTP
First TeamSecond Team
Anderson Jehu

wicket keeper

Chowdhury Rohan

all rounder

Jurel Dhruv

wicket keeper

Sharma Karan

all rounder

Veer Prashant

all rounder

Bench

MIZ
MIZ
UTP
UTP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet