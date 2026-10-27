Squads Mizoram vs Uttar Pradesh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Anderson Jehu
wicket keeper
Chikara Swastik
batsman
Biakthanpuia J
batsman
Dayal Yash
bowler
Cariappa KC
bowler
Dhankar Jasmer
bowler
Chopra Agni
batsman
Goswami Abhishek
batsman
Chowdhury Rohan
all rounder
Jurel Dhruv
wicket keeper
Kumar Vikash
batsman
Kaushik Madhav
batsman
Lalbiakvela G
bowler
Khan Mohsin
bowler
Lalhriatrenga
batsman
Kumar Bhuvneshwar
bowler
Lalhruaizela
batsman
Rai Atal Bihari Vipin
batsman
Lalmuanzuala F
batsman
Rana Nitish
batsman
Lalthankhuma Joseph
batsman
Rizvi Sameer
batsman
Ralte Lalhruai
bowler
Sharma Karan
all rounder
Ralte Remruatdika
batsman
Singh Rinku
batsman
Ralte Rosiamliana
all rounder
Singh Shiva
bowler
Singh Gaurav
bowler
Tyagi Kartik
bowler
Vanlalremruata Tc
bowler
Veer Prashant
all rounder
Match has not started yet