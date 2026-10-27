Match details Mizoram vs Uttar Pradesh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026

T20

MIZ
MIZ
UTP
UTP

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, November 26, 2026 11:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Mizoram Squad

PlayersAnderson Jehu, Biakthanpuia J, Cariappa KC, Chopra Agni, Chowdhury Rohan, Kumar Vikash, Lalbiakvela G, Lalhriatrenga, Lalhruaizela, Lalmuanzuala F, Lalthankhuma Joseph, Ralte Lalhruai, Ralte Remruatdika, Ralte Rosiamliana, Singh Gaurav, Vanlalremruata Tc
Benchno information yet

Uttar Pradesh Squad

PlayersChikara Swastik, Dayal Yash, Dhankar Jasmer, Goswami Abhishek, Jurel Dhruv, Kaushik Madhav, Khan Mohsin, Kumar Bhuvneshwar, Rai Atal Bihari Vipin, Rana Nitish, Rizvi Sameer, Sharma Karan, Singh Rinku, Singh Shiva, Tyagi Kartik, Veer Prashant, Yadav Aaradhya, Yadav Prince
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet