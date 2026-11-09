Match details Uttarakhand vs Hyderabad T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026
Match Info
|Match:
|Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
|Date:
|Saturday, November 14, 2026 - Sunday, December 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, November 22, 2026 08:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Uttarakhand Squad
|Players
|Bhati Prashant, Bisht Himanshu, Chandela Kunal, Chaudhary Rajan, Chaudhary Yuvraj, Danu Rohit, Gusain Tanush, Joshi Piyush, Juyal Sumit, Kashyap Visha, Kumar Vinay, Madhwal Akash, Mishra Mayank, Negi Dikshanshu, Negi Ravinder, Pandey Prateek, Rauturi Girish, Rawat Akhil, Rawat Sagar, Singh Swapnil, Sudha Avneesh, Tare Aditya, Tiwari Agrim
|Bench
|no information yet
Hyderabad Squad
|Players
|Agarwal Tanmay, Anikethreddy Gangam, Buddhi Rahul Ravinder, Chigullapalli Rahul Radesh, Milind Chama, Perala Aman Rao, Rakshann Readi, Rayudu Rohit, Sahani Chandan, Sanketh E, Seth Bhavesh, Sharma Shubham, Shaunak Shaunak, Singh Rahul, Teja Ravi, Thyagarajan Tanay, Varma Tilak
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet