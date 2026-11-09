Squads Uttarakhand vs Hyderabad T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhati Prashant
bowler
Agarwal Tanmay
batsman
Bisht Himanshu
bowler
Anikethreddy Gangam
all rounder
Chandela Kunal
batsman
Buddhi Rahul Ravinder
batsman
Chaudhary Rajan
no information yet
Chigullapalli Rahul Radesh
wicket keeper
Chaudhary Yuvraj
bowler
Milind Chama
bowler
Danu Rohit
all rounder
Perala Aman Rao
batsman
Gusain Tanush
batsman
Rakshann Readi
bowler
Joshi Piyush
batsman
Rayudu Rohit
batsman
Juyal Sumit
no information yet
Sahani Chandan
batsman
Kashyap Visha
bowler
Sanketh E
bowler
Kumar Vinay
all rounder
Seth Bhavesh
batsman
Madhwal Akash
bowler
Sharma Shubham
batsman
Mishra Mayank
all rounder
Shaunak Shaunak
no information yet
Negi Dikshanshu
all rounder
Singh Rahul
batsman
Negi Ravinder
bowler
Teja Ravi
all rounder
Pandey Prateek
no information yet
Thyagarajan Tanay
bowler
Rauturi Girish
bowler
Varma Tilak
batsman
Rawat Akhil
wicket keeper
Rawat Sagar
batsman
Singh Swapnil
all rounder
Sudha Avneesh
batsman
Tare Aditya
wicket keeper
Tiwari Agrim
bowler
Match has not started yet