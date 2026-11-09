Squads Uttarakhand vs Hyderabad T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026

T20

UTT
UTT
HYD
HYD

Playing

UTT
UTT
HYD
HYD
First TeamSecond Team
Chaudhary Rajan

no information yet

Danu Rohit

all rounder

Juyal Sumit

no information yet

Sanketh E

bowler

Kumar Vinay

all rounder

Mishra Mayank

all rounder

Shaunak Shaunak

no information yet

Negi Dikshanshu

all rounder

Teja Ravi

all rounder

Pandey Prateek

no information yet

Rawat Akhil

wicket keeper

Singh Swapnil

all rounder

Tare Aditya

wicket keeper

Bench

UTT
UTT
HYD
HYD

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet