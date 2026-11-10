Squads Joburg Super Kings vs Paarl Royals T20 SA20 03.02.2027

T20

JOB
JOB
PAA
PAA

Playing

JOB
JOB
PAA
PAA
First TeamSecond Team
Bacher Jarren

no information yet

Basson JJ

no information yet

Ferreira Donovan

wicket keeper

Forrester Dian

all rounder

Hermann Rubin

wicket keeper

Mulder Wiaan

all rounder

Mokoena Nqobani

no information yet

Pepper Michael

wicket keeper

Ranjane Shubham

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Smit Janco

no information yet

Powell Rovman

all rounder

Stolk Steve

no information yet

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Raza Sikandar

all rounder

Salamkheil Waqar

no information yet

Timmers Neil

no information yet

Verreynne Kyle

wicket keeper

Bench

JOB
JOB
PAA
PAA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet