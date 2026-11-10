Squads Joburg Super Kings vs Paarl Royals T20 SA20 03.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bacher Jarren
no information yet
Baartman Ottniel
bowler
Burger Nandre
bowler
Basson JJ
no information yet
Du Plessis Faf
batsman
Fortuin Bjorn
bowler
Ferreira Donovan
wicket keeper
Halambage Vishen
bowler
Forrester Dian
all rounder
Hermann Rubin
wicket keeper
Gleeson Richard
bowler
Lawrence Dan
batsman
Hosein Akeal
bowler
Lion-Cachet Zach Benjamin
batsman
Jansen Duan
bowler
Malinga Eshan
bowler
King Brandon
batsman
Miller David
batsman
Mulder Wiaan
all rounder
Mokoena Nqobani
no information yet
Pepper Michael
wicket keeper
Motie Gudakesh
bowler
Ranjane Shubham
all rounder
Peter Nqabayomzi
bowler
Rossouw Rilee
batsman
Potgieter Delano
all rounder
Smit Janco
no information yet
Powell Rovman
all rounder
Stolk Steve
no information yet
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Subrayen Prenelan
all rounder
Raza Sikandar
all rounder
Tahir Imran
bowler
Salamkheil Waqar
no information yet
Timmers Neil
no information yet
Tribe Asa Mark
batsman
Topley Reece
bowler
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Vince James
batsman
Verreynne Kyle
wicket keeper
Match has not started yet