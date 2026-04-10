Michael-Kyle Steven Pepper

Michael-Kyle Steven Pepper

wicket keeper

Full name:Michael-Kyle Steven Pepper
Nationality:England
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Abu Dhabi Knight Riders

Essex

Joburg Super Kings

Sunrisers Leeds

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches15750
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches15750
Innings24549
Not outs208
Runs4231341210
Balls Faced749111816
Avg19.2226.829.51
SR56.47120.72148.28
Fours5621130
Fifties317
Sixies4647
Highest926386
Hundreds000

Michael-Kyle Steven Pepper Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultEssex vs Sussex

Essex vs Sussex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

191

SUS

SUS

192

ResultKent vs Essex

Kent vs Essex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

129

ESS

ESS

130

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultMiddlesex vs Essex

Middlesex vs Essex

T20 Blast

Merchant Taylors' School Ground

MID

MID

116

ESS

ESS

176

ResultEssex vs Kent

Essex vs Kent

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

187

KEN

KEN

184

ResultNorthamptonshire vs Essex

Northamptonshire vs Essex

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

238

ESS

ESS

108

ResultEssex vs Surrey

Essex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

233

SUR

SUR

240

ResultSussex vs Essex

Sussex vs Essex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

104

ESS

ESS

204

LiveEssex vs Middlesex

Essex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

(20 ov.) 142/8

MID

MID

One-Day Cup

The Hundred

Michael Pepper News

View all

All the latest news about cricketer Michael Pepper, presented here: training plans, incidents with him on the field of play, predictions for future matches and participation in tournaments.

‌Men’s Hundred | Twitter reacts to Santner’s marathon sprint resulting in acrobatic catch at the boundary

‌Men’s Hundred | Twitter reacts to Santner’s marathon sprint resulting in acrobatic catch at the boundary

The importance of fielding often gets shadowed by the essence of batting and bowling in cricket. However, Mitchell Santner’s scintillating grab served as a gentle reminder of the importance of fielding during the Northern Superchargers clash against the London Spirits in Headingley.

Michael Pepper12:46 AM, 04 February, 2024

‌ILT20 | Russell and Willey’s all-round brilliance drub Capitals as Knight Riders seal back-to-back wins

Michael Pepper12:12 AM, 01 February, 2024

‌ILT20 | Knight Riders take massive leap as Russell-Pepper outshine Giants in rain-interrupted affair

Another Players

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Phangiso, Aaron

Phangiso, Aaron

Siboto, Malusi

Siboto, Malusi

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Shetty, Adhitya

Shetty, Adhitya

Shepherd, Romario

Shepherd, Romario

Lewis, Kennar

Lewis, Kennar

Critchley, Matt

Critchley, Matt

Lynn, Chris

Lynn, Chris