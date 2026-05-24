Squads Middlesex vs Surrey T20 T20 Blast 24.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Rossington Adam
wicket keeper
Roy Jason
batsman
Holden Max
batsman
Thomas Adam Roger George
no information yet
Du Plooy Leus
batsman
Pope Ollie
batsman
Falconer Caleb
no information yet
Curran Sam
all rounder
Higgins Ryan
all rounder
Lawrence Dan
batsman
Caires Joshua Michael De
batsman
Evans Laurie
batsman
Hollman Luke
all rounder
Curran Tom
all rounder
Gohar Zafar
bowler
Clark Jordan
all rounder
Bosch Eathan
all rounder
Abbott Sean
bowler
Helm Tom
bowler
Majid Yousef
bowler
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Topley Reece
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Boyle Matt
batsman
Worrall Daniel
bowler
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet