Squads Middlesex vs Surrey T20 T20 Blast 24.05.2026

T20

The Lord's

MID
MID

143

SUR
SUR

144

Playing

MID
MID
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Rossington Adam

wicket keeper

Roy Jason

batsman

Holden Max

batsman

Thomas Adam Roger George

no information yet

Pope Ollie

batsman

Falconer Caleb

no information yet

Curran Sam

all rounder

Higgins Ryan

all rounder

Hollman Luke

all rounder

Curran Tom

all rounder

Clark Jordan

all rounder

Bosch Eathan

all rounder

Helm Tom

bowler

Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Bench

MID
MID
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Boyle Matt

batsman