Squads Brampton Wolves vs Mississauga Bangla Tigers T20i Global T20 Canada 06.08.2026

T20i

BRA
BRA
MIS
MIS

Playing

BRA
BRA
MIS
MIS

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

BRA
BRA
MIS
MIS
First TeamSecond Team
Bahia Harmandeep

no information yet

Ahmed Iftikhar

all rounder

Al Hasan Shakib

all rounder

Brown Josh

batsman

Bajwa Gurbaz

no information yet

Dosanjh Navjot

no information yet

Herft Kobe

batsman

Gurbaz Rahmanullah

wicket keeper

Jarvis Jack

all rounder

Heyliger Dillon

all rounder

Khan Farhan

no information yet

Singh Robin

no information yet

Reddy Ravinder

no information yet

Singh Tajinder

all rounder

Smith Odean

all rounder

Webster Beau

all rounder

Wiese David

all rounder