Squads Brampton Wolves vs Mississauga Bangla Tigers T20i Global T20 Canada 06.08.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Bahia Harmandeep
no information yet
Ahmed Iftikhar
all rounder
Brathwaite Carlos
all rounder
Al Hasan Shakib
all rounder
Brown Josh
batsman
Bajwa Gurbaz
no information yet
Dutt Aryan
bowler
Dosanjh Navjot
no information yet
Herft Kobe
batsman
Gurbaz Rahmanullah
wicket keeper
Jarvis Jack
all rounder
Heyliger Dillon
all rounder
Jawadullah Muhammad
bowler
Islam Shoriful
bowler
Johnson Aaron
batsman
Khan Farhan
no information yet
Mansingh Abhijai
batsman
Muhammad Waseem
batsman
Munsey George
batsman
Parbeja Nav
bowler
Singh Ravinder Pal
batsman
Pathan Rayyan
bowler
Singh Robin
no information yet
Reddy Ravinder
no information yet
Singh Semarjeet
bowler
Sidhu Gurpal Singh
all rounder
Tathgur Kanwarpal
batsman
Singh Pargat
batsman
Tye Andrew
bowler
Singh Tajinder
all rounder
Warner David
batsman
Smith Odean
all rounder
Webster Beau
all rounder
Wiese David
all rounder