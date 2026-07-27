Squads Vancouver Knights vs Mississauga Bangla Tigers T20i Global T20 Canada 27.07.2026

T20i

VAN
VAN
MIS
MIS

Playing

VAN
VAN
MIS
MIS

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

VAN
VAN
MIS
MIS
First TeamSecond Team
Airee Dipendra

all rounder

Ahmed Iftikhar

all rounder

Ali Asif

batsman

Al Hasan Shakib

all rounder

Bajwa Gurbaz

no information yet

Dosanjh Navjot

no information yet

Azam Babar

batsman

Gurbaz Rahmanullah

wicket keeper

Girdhar Mandeep

no information yet

Heyliger Dillon

all rounder

Pretorius Dwaine

all rounder

Khan Farhan

no information yet

Rippon Michael

all rounder

Rizwan Mohammad

wicket keeper

Samra Yuvraj

no information yet

Reddy Ravinder

no information yet

Thaker Harsh

all rounder

Singh Tajinder

all rounder