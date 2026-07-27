Squads Vancouver Knights vs Mississauga Bangla Tigers T20i Global T20 Canada 27.07.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Airee Dipendra
all rounder
Ahmed Iftikhar
all rounder
Ali Asif
batsman
Al Hasan Shakib
all rounder
Amir Mohammad
bowler
Bajwa Gurbaz
no information yet
Anwar Sarmad
bowler
Dosanjh Navjot
no information yet
Azam Babar
batsman
Gurbaz Rahmanullah
wicket keeper
Girdhar Mandeep
no information yet
Heyliger Dillon
all rounder
Lamichhane Sandeep
bowler
Islam Shoriful
bowler
Pretorius Dwaine
all rounder
Khan Farhan
no information yet
Rippon Michael
all rounder
Muhammad Waseem
batsman
Rizwan Mohammad
wicket keeper
Parbeja Nav
bowler
Samra Yuvraj
no information yet
Pathan Rayyan
bowler
Sharma Shubham
batsman
Reddy Ravinder
no information yet
Thaker Harsh
all rounder
Sidhu Gurpal Singh
all rounder
Trumpelmann Ruben
bowler
Singh Pargat
batsman
van Meekeren Paul
bowler
Singh Tajinder
all rounder