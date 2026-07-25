Squads Vancouver Knights vs Toronto Nationals T20i Global T20 Canada 25.07.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Airee Dipendra
all rounder
Afridi Shaheen
bowler
Ali Asif
batsman
Ayub Saim
batsman
Amir Mohammad
bowler
Bin Zafar Saad
all rounder
Anwar Sarmad
bowler
Dilraj Deol
batsman
Azam Babar
batsman
Dutta Nikhil
bowler
Girdhar Mandeep
no information yet
Erasmus Gerhard
batsman
Lamichhane Sandeep
bowler
Farooqi Fazalhaq
bowler
Pretorius Dwaine
all rounder
Gous Andries
wicket keeper
Rippon Michael
all rounder
Hossain Rishad
bowler
Rizwan Mohammad
wicket keeper
Kapoor Armaan
batsman
Samra Yuvraj
no information yet
Khan Zaman
bowler
Sharma Shubham
batsman
Kirton Nicholas
batsman
Thaker Harsh
all rounder
Kumar Rohit
batsman
Trumpelmann Ruben
bowler
Malik Farhan
no information yet
van Meekeren Paul
bowler
Mann Kanwar
all rounder