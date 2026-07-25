Squads Vancouver Knights vs Toronto Nationals T20i Global T20 Canada 25.07.2026

T20i

VAN
VAN
TOR
TOR

Playing

VAN
VAN
TOR
TOR

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

VAN
VAN
TOR
TOR
First TeamSecond Team
Airee Dipendra

all rounder

Ali Asif

batsman

Ayub Saim

batsman

Bin Zafar Saad

all rounder

Azam Babar

batsman

Girdhar Mandeep

no information yet

Pretorius Dwaine

all rounder

Gous Andries

wicket keeper

Rippon Michael

all rounder

Rizwan Mohammad

wicket keeper

Samra Yuvraj

no information yet

Thaker Harsh

all rounder

Malik Farhan

no information yet

Mann Kanwar

all rounder