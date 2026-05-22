Usman Tariq

T20 Blast
Gloucestershire vs Warwickshire
T20 Blast
County Ground
GLO
WAR
74
Warwickshire vs Somerset
T20 Blast
Edgbaston
WAR
189
SOM
193
Worcestershire vs Warwickshire
T20 Blast
County Ground
WOR
142
WAR
141
Warwickshire vs Northamptonshire
T20 Blast
Edgbaston
WAR
208
NOR
209
Nottinghamshire vs Warwickshire
T20 Blast
Trent Bridge
NOT
143
WAR
Somerset vs Warwickshire
T20 Blast
The Cooper Associates County Ground
SOM
215
WAR
216
Warwickshire vs Worcestershire
T20 Blast
Edgbaston
WAR
224
WOR
165
Warwickshire vs Sussex
T20 Blast
County Ground
WAR
198
SUS
122
Glamorgan vs Warwickshire
T20 Blast
Sophia Gardens
GLA
187
WAR
184
Warwickshire vs Gloucestershire
T20 Blast
Edgbaston
WAR
203
GLO
173
Warwickshire vs Glamorgan
T20 Blast
Edgbaston
WAR
191
GLA
188
Northamptonshire vs Warwickshire
T20 Blast
County Ground
NOR
153
WAR
154