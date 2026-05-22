Usman Tariq

Usman Tariq

Full name:Usman Tariq
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Birmingham Phoenix

Desert Vipers

Pakistan

Peshawar Region

Quetta Gladiators

Trinbago Knight Riders

Warwickshire

Usman Tariq Schedule & Results

T20 Blast

ResultGloucestershire vs Warwickshire

Gloucestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

WAR

WAR

74

ResultWarwickshire vs Somerset

Warwickshire vs Somerset

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

189

SOM

SOM

193

ResultWorcestershire vs Warwickshire

Worcestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

WAR

WAR

141

ResultWarwickshire vs Northamptonshire

Warwickshire vs Northamptonshire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

208

NOR

NOR

209

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultSomerset vs Warwickshire

Somerset vs Warwickshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

215

WAR

WAR

216

ResultWarwickshire vs Worcestershire

Warwickshire vs Worcestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

224

WOR

WOR

165

ResultWarwickshire vs Sussex

Warwickshire vs Sussex

T20 Blast

County Ground

WAR

WAR

198

SUS

SUS

122

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

ResultWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

203

GLO

GLO

173

ResultWarwickshire vs Glamorgan

Warwickshire vs Glamorgan

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

191

GLA

GLA

188

ResultNorthamptonshire vs Warwickshire

Northamptonshire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

153

WAR

WAR

154

Caribbean Premier League

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

SKN

SKN

TKR

TKR

UpcomingJamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Jamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

TKR

TKR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

TKR

TKR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain

TKR

TKR

STL

STL

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Barbados Tridents

Trinbago Knight Riders vs Barbados Tridents

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain

TKR

TKR

BTR

BTR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain

TKR

TKR

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain

TKR

TKR

GAW

GAW

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain

TKR

TKR

ANT

ANT

UpcomingBarbados Tridents vs Trinbago Knight Riders

Barbados Tridents vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

TKR

TKR

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

TKR

TKR

Another Players

Rauf, Haris

Rauf, Haris

Tariq, Usman

Tariq, Usman

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Hammond, Miles

Hammond, Miles

Livingstone, Liam

Livingstone, Liam

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Prasanna, Seekkuge

Prasanna, Seekkuge

Atkinson, Gus

Atkinson, Gus

Smith, Dwayne

Smith, Dwayne