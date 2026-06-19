Squads Namibia vs Hong Kong, China T20i T20 Namibia Tri-Series 19.06.2026

T20i

NAM
NAM
HKG
HKG

Playing

NAM
NAM
HKG
HKG

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

NAM
NAM
HKG
HKG
First TeamSecond Team
Balt Jan

batsman

Brassell Jack Thomas

no information yet

Davin Niko

batsman

Fouche Shaun

all rounder

Green Zane

wicket keeper

Kotze JP

wicket keeper

Smit JJ

all rounder