Squads Namibia vs Nigeria T20i T20 Namibia Tri-Series 23.06.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Balt Jan
batsman
Blignaut Peter-Daniel
all rounder
Brassell Jack Thomas
no information yet
Davin Niko
batsman
de Villiers Jan-Izak
bowler
Erasmus Gerhard
batsman
Fouche Shaun
all rounder
Frylinck Jan Nicolaas
all rounder
Green Zane
wicket keeper
Kotze JP
wicket keeper
Kruger Malan
batsman
Leicher Dylan
bowler
Loftie-Eaton Nicol
all rounder
Lungameni Tangeni
bowler
Scholtz Bernard Martinus
batsman
Shikongo Ben
bowler
Smit JJ
all rounder
Trumpelmann Ruben
bowler
Van Lingen Michael
all rounder