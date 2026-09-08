Squads India vs Bangladesh T20i T20 Asia Cup, Women 10.09.2026

T20i

IND
IND
BAN
BAN

Playing

IND
IND
BAN
BAN
First TeamSecond Team
Ghosh Richa

wicket keeper

Akter Shorna

all rounder

Dola Dilara Akter

wicket keeper

Kaur Harmanpreet

all rounder

Easmin Farjana

no information yet

Rawat Prema

all rounder

Reddy Arundhati

all rounder

Sharma Deepti

all rounder

Moni Ritu

all rounder

Sultana Joty Nigar

wicket keeper

Yadav Radha

all rounder

Bench

IND
IND
BAN
BAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet