Squads India vs Bangladesh T20i T20 Asia Cup, Women 10.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Akhter Supta Sharmin
batsman
Fulmali Bharati
batsman
Akter Marufa
bowler
Gaud Kranti Munna
all rounder
Akter Nahida
bowler
Ghosh Richa
wicket keeper
Akter Shorna
all rounder
Kamalini Gunalan
batsman
Dola Dilara Akter
wicket keeper
Kaur Harmanpreet
all rounder
Easmin Farjana
no information yet
Mandhana Smriti
batsman
Ferdous Juairiya
bowler
Rawal Pratika Pradeep
batsman
Khan Rabeya
bowler
Rawat Prema
all rounder
Khatun Fahima
bowler
Reddy Arundhati
all rounder
Khatun Sultana
bowler
Sharma Deepti
all rounder
Maghla Shanjida Akther
bowler
Sharma Nandani Shyam Sunder
batsman
Moni Ritu
all rounder
Singh Renuka
bowler
Mostari Sobhana
batsman
Verma Shefali
batsman
Sultana Joty Nigar
wicket keeper
Yadav Radha
all rounder
Sultana Sharmin
batsman
Match has not started yet