Squads Lahore Qalandars vs Perth Scorchers T20i T20 Global Super League 23.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Jahangir Shayan
wicket keeper
Turner Ashton
batsman
Hussain Shamyl
batsman
Short D'Arcy
all rounder
Shafique Abdullah
batsman
Khan Usman
no information yet
Yousaf Farhan
wicket keeper
Hosein Akeal
bowler
Bracewell Michael
all rounder
Agar Ashton
all rounder
Hossain Emon Parvez
wicket keeper
Curtis Joel
wicket keeper
Imran Mohammad
bowler
Forrester Dian
all rounder
Mumtaz Mehran
bowler
Richardson Jhye
bowler
Shabbir Ali
no information yet
Couch Brody L
bowler
Khan Shahab
no information yet
Fletcher Andre
wicket keeper
Mir Usama
bowler
Moqim Sufyan
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Basit Muhammad
all rounder
Auguste Ackeem
batsman
Naim Mohammad
batsman
Chapman Mark
batsman
Potgieter Delano
all rounder
Fanning Sam
batsman