Squads Lahore Qalandars vs Perth Scorchers T20i T20 Global Super League 23.07.2026

T20i

LQA
LQA

171

PSC
PSC

155

Playing

LQA
LQA
PSC
PSC
First TeamSecond Team
Jahangir Shayan

wicket keeper

Short D'Arcy

all rounder

Khan Usman

no information yet

Yousaf Farhan

wicket keeper

Agar Ashton

all rounder

Hossain Emon Parvez

wicket keeper

Curtis Joel

wicket keeper

Forrester Dian

all rounder

Shabbir Ali

no information yet

Khan Shahab

no information yet

Fletcher Andre

wicket keeper

Mir Usama

bowler

Moqim Sufyan

no information yet

Bench

LQA
LQA
PSC
PSC
First TeamSecond Team
Basit Muhammad

all rounder

Potgieter Delano

all rounder