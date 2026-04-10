D Arcy John Matthew Short

D Arcy John Matthew Short

all rounder

Full name:D Arcy John Matthew Short
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Adelaide Strikers

Gloucestershire

Western Australia

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches8232360136
Innings59354898
Overs15.019.0301.1232.0233.4
Balls-----
Maidens002741
Runs114151121614561964
Wickets03283557
Avg050.3343.4241.634.45
SR03864.5339.7724.59
Eco7.67.944.036.278.4
BB01435
4w00000
5w00001
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches8232360136
Innings8234055136
Not outs124412
Runs211642111417424262
Balls Faced269540210518193256
Avg30.1430.5730.9434.1534.37
SR78.43118.8852.9295.76130.89
Fours1671143178438
Fifties147729
Sixies115846138
Highest697687257122
Hundreds00032

D Arcy John Matthew Short Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultGloucestershire vs Warwickshire

Gloucestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

WAR

WAR

74

ResultGlamorgan vs Gloucestershire

Glamorgan vs Gloucestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

157

GLO

GLO

158

ResultNorthamptonshire vs Gloucestershire

Northamptonshire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

166

GLO

GLO

164

ResultYorkshire vs Gloucestershire

Yorkshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

104

GLO

GLO

217

ResultGloucestershire vs Somerset

Gloucestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

138

SOM

SOM

137

ResultGloucestershire vs Worcestershire

Gloucestershire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

148

WOR

WOR

145

ResultSomerset vs Gloucestershire

Somerset vs Gloucestershire

T20 Blast

Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

194

GLO

GLO

176

ResultGloucestershire vs Northamptonshire

Gloucestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

184

NOR

NOR

187

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134

UpcomingWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

GLO

GLO

One-Day Cup

Another Players

Greer, Samuel

Greer, Samuel

McKenzie, Hamish

McKenzie, Hamish

Critchel, Keaton

Critchel, Keaton

Hammond, Miles

Hammond, Miles

Jackson, Bryce

Jackson, Bryce

Bracey, James

Bracey, James

Price, Tom

Price, Tom

Goodwin, Jayden

Goodwin, Jayden

Taylor, Jack

Taylor, Jack

Lynn, Chris

Lynn, Chris