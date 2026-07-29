Squads Lahore Qalandars vs San Francisco Unicorns T20i T20 Global Super League 29.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hussain Shamyl
batsman
Robinson Tim
batsman
Jahangir Shayan
wicket keeper
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Naim Mohammad
batsman
Hossain Shamim
batsman
Peake Oliver
no information yet
Hossain Emon Parvez
wicket keeper
Khan Hassan
bowler
Yousaf Farhan
wicket keeper
Azam Hammad
all rounder
Bracewell Michael
all rounder
Allen Fabian
all rounder
Imran Mohammad
bowler
Immanuel Anirudh
no information yet
Mir Usama
bowler
Stow Callum
no information yet
Khan Shahab
no information yet
Gore Karima
bowler
Basit Muhammad
all rounder
Siddle Peter
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Mumtaz Mehran
bowler
Ganesh Saideep
wicket keeper
Potgieter Delano
all rounder
Mudassar Ghulam
bowler
Shabbir Ali
no information yet
Peters Gideon
bowler
Shafique Abdullah
batsman