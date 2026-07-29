Squads Lahore Qalandars vs San Francisco Unicorns T20i T20 Global Super League 29.07.2026

T20i

LQA
LQA

152

SFU
SFU

156

Playing

LQA
LQA
SFU
SFU
First TeamSecond Team
Jahangir Shayan

wicket keeper

Esterhuizen Connor

wicket keeper

Peake Oliver

no information yet

Hossain Emon Parvez

wicket keeper

Yousaf Farhan

wicket keeper

Azam Hammad

all rounder

Allen Fabian

all rounder

Immanuel Anirudh

no information yet

Mir Usama

bowler

Stow Callum

no information yet

Khan Shahab

no information yet

Basit Muhammad

all rounder

Bench

LQA
LQA
SFU
SFU
First TeamSecond Team
Ganesh Saideep

wicket keeper

Potgieter Delano

all rounder

Shabbir Ali

no information yet