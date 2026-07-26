Squads San Francisco Unicorns vs Perth Scorchers T20i T20 Global Super League 26.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Turner Ashton
batsman
Robinson Tim
batsman
Short D'Arcy
all rounder
Azam Hammad
all rounder
Fletcher Andre
wicket keeper
Khan Hassan
bowler
Curtis Joel
wicket keeper
Allen Fabian
all rounder
Khan Usman
no information yet
Forrester Dian
all rounder
Peake Oliver
no information yet
Agar Ashton
all rounder
Immanuel Anirudh
no information yet
Couch Brody L
bowler
Siddle Peter
bowler
Hosein Akeal
bowler
Mudassar Ghulam
bowler
Moqim Sufyan
no information yet
Stow Callum
no information yet
Richardson Jhye
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ganeshka Saideep
wicket keeper
Auguste Ackeem
batsman
Gore Karima
bowler
Chapman Mark
batsman
Peters Gideon
bowler
Fanning Sam
batsman