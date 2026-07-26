Squads San Francisco Unicorns vs Perth Scorchers T20i T20 Global Super League 26.07.2026

T20iGrand Prairie, TX
SFU
SFU

152

PSC
PSC

147

Playing

SFU
SFU
PSC
PSC
First TeamSecond Team
Esterhuizen Connor

wicket keeper

Short D'Arcy

all rounder

Azam Hammad

all rounder

Fletcher Andre

wicket keeper

Curtis Joel

wicket keeper

Allen Fabian

all rounder

Khan Usman

no information yet

Forrester Dian

all rounder

Peake Oliver

no information yet

Agar Ashton

all rounder

Immanuel Anirudh

no information yet

Moqim Sufyan

no information yet

Stow Callum

no information yet

Bench

SFU
SFU
PSC
PSC
First TeamSecond Team
Ganeshka Saideep

wicket keeper