Squads New Zealand vs Bangladesh T20i T20 Series New Zealand vs Bangladesh 12.12.2026

T20i

NZ
NZ
BAN
BAN

Playing

NZ
NZ
BAN
BAN
First TeamSecond Team
Allen Finn

wicket keeper

Das Liton

wicket keeper

Hasan Mahedi

all rounder

Hossain Afif

all rounder

Mitchell Daryl

all rounder

Neesham James

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Ravindra Rachin

all rounder

Santner Mitchell

all rounder

Sears Ben

bowler

Seifert Tim

wicket keeper

Sodhi Ish

bowler

Sarkar Soumya

all rounder

Bench

NZ
NZ
BAN
BAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet