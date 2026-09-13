Squads New Zealand vs Bangladesh T20i T20 Series New Zealand vs Bangladesh 12.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Allen Finn
wicket keeper
Das Liton
wicket keeper
Chapman Mark
batsman
Hasan Mahedi
all rounder
Duffy Jacob
bowler
Hossain Afif
all rounder
Jamieson Kyle
bowler
Hossain Rishad
bowler
Milne Adam
bowler
Hossain Shamim
batsman
Mitchell Daryl
all rounder
Hridoy Towhid
batsman
Neesham James
all rounder
Islam Shoriful
bowler
Phillips Glenn
all rounder
Islam Tanvir
bowler
Ravindra Rachin
all rounder
Mahmud Hasan
bowler
Santner Mitchell
all rounder
Miraz Mehidy Hasan
all rounder
Sears Ben
bowler
Rahman Mustafizur
bowler
Seifert Tim
wicket keeper
Sakib Tanzim Hasan
bowler
Sodhi Ish
bowler
Sarkar Soumya
all rounder
Southee Tim
bowler
Shanto Najmul Hossain
batsman
Williamson Kane
batsman
Talukdar Rony
batsman
Match has not started yet