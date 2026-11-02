Squads New Zealand vs Sri Lanka T20i T20 Series New Zealand vs Sri Lanka 31.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bracewell Michael
all rounder
Asalanka Charith
batsman
Chapman Mark
batsman
Chandimal Dinesh
wicket keeper
Duffy Jacob
bowler
Fernando Asitha
bowler
Foulkes Zak
batsman
Fernando Avishka
batsman
Hay Mitchell James
batsman
Fernando Binura
bowler
Henry Matt
bowler
Hasaranga Wanindu
all rounder
Jacobs Bevon
no information yet
Mendis Kamindu
all rounder
Mitchell Daryl
all rounder
Mendis Kusal
wicket keeper
Phillips Glenn
all rounder
Nissanka Pathum
batsman
Ravindra Rachin
all rounder
Pathirana Matheesha
bowler
Robinson Tim
batsman
Perera Kusal
wicket keeper
Santner Mitchell
all rounder
Rajapaksa Bhanuka
batsman
Smith Nathan
bowler
Match has not started yet