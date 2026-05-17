Squads Papua New Guinea vs Vanuatu T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 17.05.2026

T20i

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207

VAN
VAN

60

Playing

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VAN
VAN

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

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VAN
VAN
First TeamSecond Team
Ani Ryan

all rounder

Allan Jarryd

wicket keeper

Bau Sese

batsman

Frank Gaba

batsman

Nao Alei

bowler

Nipiko Nalin

all rounder

Oru Aue

all rounder

Rasu Joshua

all rounder

Pala Ura Tony

wicket keeper

Ray Boio

batsman

Venables Nicholas

no information yet

Siaka Lega

batsman

Vala Asadollah

all rounder