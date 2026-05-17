Squads Papua New Guinea vs Vanuatu T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 17.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Ani Ryan
all rounder
Allan Jarryd
wicket keeper
Bau Sese
batsman
Cutler Timothy
bowler
Charlie Michael
bowler
Kaltapau Junior Paul
batsman
Frank Gaba
batsman
Lekai Roderick
batsman
Kariko John
bowler
Mansale Andrew
batsman
Morea Kabua
bowler
Matautaava Patrick
all rounder
Nao Alei
bowler
Nalisa Williamsing
bowler
Nou Patrick
bowler
Nipiko Nalin
all rounder
Oru Aue
all rounder
Rasu Joshua
all rounder
Pala Ura Tony
wicket keeper
Tommy Clement
batsman
Ray Boio
batsman
Venables Nicholas
no information yet
Siaka Lega
batsman
Viraliliu Bettan Ala
wicket keeper
Vala Asadollah
all rounder
Wotu Darren
bowler
Vare Hila George Vaieke
wicket keeper
Wotu Wamejo
batsman