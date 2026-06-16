Squads New Zealand vs Sri Lanka T20i ICC T20 World Cup, Women 16.06.2026

T20iRose Bowl, Hampshire
NZL
NZL

150

SRI
SRI

153

Playing

NZL
NZL
SRI
SRI
First TeamSecond Team
Gaze Izzy

wicket keeper

Kerr Amelia

all rounder

Devine Sophie

all rounder

Dilhari Kavisha

all rounder

Sharp Izzy

all rounder

Kerr JM

bowler

Illing Bree

all rounder

Ayodhya Mithali

no information yet

Bench

NZL
NZL
SRI
SRI
First TeamSecond Team
Bates Suzie

all rounder

Devonshire Flora

all rounder

Gimhani Shashini

no information yet

Inglis Polly

wicket keeper