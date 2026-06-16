Squads New Zealand vs Sri Lanka T20i ICC T20 World Cup, Women 16.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Plimmer Georgia Ellen
batsman
Athapaththu Chamari
all rounder
Gaze Izzy
wicket keeper
Gunaratne Vishmi
batsman
Kerr Amelia
all rounder
Perera Hasini
batsman
Devine Sophie
all rounder
Madavi Harshitha
batsman
Halliday Brooke
batsman
Dilhari Kavisha
all rounder
Green Maddy
batsman
de Silva Nilakshi
batsman
Sharp Izzy
all rounder
Nuthyangana Kaushani
wicket keeper
Kerr JM
bowler
Kumari Sugandika
bowler
Patel Nensi
bowler
Kavindi Kawya
bowler
Mair Rosemary
bowler
Madushani Nimasha
bowler
Illing Bree
all rounder
Ayodhya Mithali
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Bates Suzie
all rounder
Dulani Imesha
batsman
Devonshire Flora
all rounder
Gimhani Shashini
no information yet
Inglis Polly
wicket keeper
Karunaratne Hansima
batsman
Tahuhu Lea
bowler
Madara Malki
bowler