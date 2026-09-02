Squads East Zone vs South Zone Test Duleep Trophy 06.09.2026

Test

EAS
EAS
SOU
SOU

Playing

EAS
EAS
SOU
SOU
First TeamSecond Team
Ahmed Shahbaz

all rounder

Bhui Ricky

batsman

Gopal Shreyas

all rounder

Himateja K

no information yet

Jagadeesan Narayan

wicket keeper

Kishan Ishan

wicket keeper

Kushagra Kumar

wicket keeper

Mohan Shikhar

no information yet

Nair Karun

batsman

Roy Anukul

all rounder

Saiteja Kavuri

all rounder

Tejrana Abhinav

no information yet

Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Bench

EAS
EAS
SOU
SOU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet