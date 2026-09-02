Squads East Zone vs South Zone Test Duleep Trophy 06.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Shahbaz
all rounder
Bhui Ricky
batsman
Das Denish Paramananda
batsman
Gopal Shreyas
all rounder
Easwaran Abhimanyu
batsman
Himateja K
no information yet
Gharami Sudip Kumar
batsman
Jagadeesan Narayan
wicket keeper
Jaiswal Suraj Sindhu
bowler
Kannan Karan
bowler
Kishan Ishan
wicket keeper
Kaverappa Vidwath
bowler
Kumar Mukesh
bowler
Khan Aman Hakim
bowler
Kushagra Kumar
wicket keeper
Kishore Sai
bowler
Mohan Shikhar
no information yet
Milind Chama
bowler
Quraishi Md Kounain
bowler
Nair Karun
batsman
Roy Anukul
all rounder
Nidheesh MD
bowler
Sarkar Abhijit
bowler
Rasheed Shaik
batsman
Senapati Subhranshu Pradeep
batsman
Saiteja Kavuri
all rounder
Shami Mohammed
bowler
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Singh Virat
batsman
Tejrana Abhinav
no information yet
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Thyagarajan Tanay
bowler
Match has not started yet