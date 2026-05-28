Match details England vs India T20i T20 Series England vs India, Women 28.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 Series England vs India, Women 2026
|Date:
|Thursday, May 28, 2026 - Tuesday, June 02, 2026
|Toss:
|England won the toss and opt to bat
|Time:
|Thursday, May 28, 2026 05:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|County Cricket Ground, Chelmsford, England
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
England Squad
|Players
|Dunkley Sophia, Capsey Alice, Jones Amy, Knight Heather, Kemp Freya, Gibson Danielle, Dean Charlie, Wong Issy, Ecclestone Sophie, Bell Lauren, Coleman Tilly
|Bench
|Filer Lauren, Smith Linsey, Wyatt Danielle
India Squad
Venue Guide
|Stadium
|County Cricket Ground
|City
|Chelmsford
|Capacity
|6500
|Ends
|River End
|Hosts to
|Hayes Close End