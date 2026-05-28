Match details England vs India T20i T20 Series England vs India, Women 28.05.2026

T20iCounty Cricket Ground, Chelmsford
ENG
ENG

150

IND
IND

188

Match Info

Match:T20 Series England vs India, Women 2026
Date:Thursday, May 28, 2026 - Tuesday, June 02, 2026
Toss:England won the toss and opt to bat
Time:Thursday, May 28, 2026 05:30 PM (GMT+0)
Venue:County Cricket Ground, Chelmsford, England
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

England Squad

PlayersDunkley Sophia, Capsey Alice, Jones Amy, Knight Heather, Kemp Freya, Gibson Danielle, Dean Charlie, Wong Issy, Ecclestone Sophie, Bell Lauren, Coleman Tilly
BenchFiler Lauren, Smith Linsey, Wyatt Danielle

India Squad

PlayersMandhana Smriti, Verma Shefali, Bhatia Yastika Harish, Rodrigues Jemimah, Fulmali Bharati, Ghosh Richa, Sharma Deepti, Reddy Arundhati, Charani Nallapureddy Shree, Sharma Nandani Shyam Sunder, Gaud Kranti Munna
BenchFulmali Bharti, Kaur Harmanpreet, Patil Shreyanka Rajesh, Singh Renuka, Yadav Radha

Venue Guide

StadiumCounty Cricket Ground
CityChelmsford
Capacity6500
EndsRiver End
Hosts toHayes Close End