Cameron John Gannon

Cameron John Gannon

bowler

Full name:Cameron John Gannon
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Hobart Hurricanes

Perth Scorchers

Seattle Orcas

Western Australia

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches4432428
Innings3822426
Overs9.01467.5216.486.0
Balls----
Maidens0425191
Runs6740411005746
Wickets31413532
Avg22.3328.6528.7123.31
SR1862.4637.1416.12
Eco7.442.754.638.67
BB2854
4w0712
5w0310
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches4432428
Innings3541413
Not outs21177
Runs1260212483
Balls Faced9148815780
Avg121417.7113.83
SR133.3340.4578.98103.75
Fours074117
Fifties0100
Sixies1422
Highest7582823
Hundreds0000

Cameron John Gannon Schedule & Results

Major League Cricket

ResultTexas Super Kings vs Seattle Orcas

Texas Super Kings vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

221

SEA

SEA

220

ResultSeattle Orcas vs Washington Freedom

Seattle Orcas vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

219

WAS

WAS

216

ResultSeattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

115

LOS

LOS

196

ResultWashington Freedom vs Seattle Orcas

Washington Freedom vs Seattle Orcas

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

139

SEA

SEA

227

ResultSan Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

192

SEA

SEA

191

ResultLos Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(4 ov.) 33/0

SEA

SEA

154

ResultSeattle Orcas vs Mi New York

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

127

NEW

NEW

132

UpcomingSeattle Orcas vs Texas Super Kings

Seattle Orcas vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

TEX

TEX

UpcomingMi New York vs Seattle Orcas

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SEA

SEA

UpcomingSeattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

SAN

SAN

Another Players

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