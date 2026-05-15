Hishaam Muhammad Khan

Hishaam Muhammad Khan

Full name:Hishaam Muhammad Khan
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Surrey

Worcestershire

Hishaam Muhammad Khan Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

One-Day Cup

County Ground

GLO

GLO

292

SUR

SUR

311

ResultSomerset vs Surrey

Somerset vs Surrey

One-Day Cup

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

368

SUR

SUR

180

Another Players

Clark, Jordan

Clark, Jordan

D Oliveira, Brett

D Oliveira, Brett

Atkinson, Gus

Atkinson, Gus

Taylor, James

Taylor, James

Reifer, Nico

Reifer, Nico

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Blake, Josh

Blake, Josh

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Majid, Yousef

Majid, Yousef

Virdi, Amar

Virdi, Amar