Jack Tony Arthur Burnham

One-Day Cup
Derbyshire vs Durham
One-Day Cup
County Ground
DER
256
DUR
257
Durham vs Sussex
One-Day Cup
Riverside Ground
DUR
352
SUS
280
Durham vs Glamorgan
One-Day Cup
Riverside Ground
DUR
328
GLA
326
Yorkshire vs Durham
One-Day Cup
Clifton Park Ground
YOR
167
DUR
165
Hampshire vs Durham
One-Day Cup
The Rose Bowl
HAM
246
DUR
249
Durham vs Middlesex
One-Day Cup
Roseworth Terrace
DUR
303
MID
307
Durham vs Essex
One-Day Cup
Feethams Cricket Ground
DUR
ESS
Worcestershire vs Durham
One-Day Cup
WOR
DUR