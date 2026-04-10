Nathan Adam Sowter

Nathan Adam Sowter

bowler

Full name:Nathan Adam Sowter
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break

Teams

2026 Teams

Durham

MI London

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches131995
Innings251992
Overs311.4168.0313.2
Balls---
Maidens4700
Runs10329282432
Wickets2036103
Avg51.625.7723.61
SR93.52818.25
Eco3.315.527.76
BB465
4w034
5w011
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches131995
Innings231233
Not outs4314
Runs292134211
Balls Faced446176184
Avg15.3614.8811.1
SR65.4776.13114.67
Fours38820
Fifties200
Sixies333
Highest573137
Hundreds000

Nathan Adam Sowter Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultDurham vs Leicestershire

Durham vs Leicestershire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

150

LEI

LEI

148

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultDurham vs Lancashire

Durham vs Lancashire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

128

LAN

LAN

130

ResultMiddlesex vs Durham

Middlesex vs Durham

T20 Blast

Old Deer Park

MID

MID

118

DUR

DUR

218

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

UpcomingDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

NOT

NOT

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

Atkinson, Gus

Atkinson, Gus

Johnson, Spencer

Johnson, Spencer

Chappell, Zak

Chappell, Zak

Wood, Mark

Wood, Mark

Blake, Alex

Blake, Alex

Rossouw, Rilee

Rossouw, Rilee

Lamichhane, Sandeep

Lamichhane, Sandeep

Borthwick, Scott

Borthwick, Scott

Jacks, Will

Jacks, Will

Curran, Tom

Curran, Tom