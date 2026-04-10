Scott George Borthwick

Scott George Borthwick

all rounder

Full name:Scott George Borthwick
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:leg break right arm

Teams

2026 Teams

Durham

Wellington Firebirds

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches121209120116
Innings2212509994
Overs13.09.04.02315.4592.3256.2
Balls------
Maidens00026820
Runs827215910936092107
Wickets4012278282
Avg20.501540.1244.0125.69
SR19.502461.243.3518.75
Eco6.383.753.936.098.21
BB401854
4w0001011
5w000310
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches121209120116
Innings2213489161
Not outs000311220
Runs51814111931929729
Balls Faced191616211772441722
Avg2.591435.324.4117.78
SR26.31112.587.552.8579.02100.97
Fours112149019544
Fifties00062121
Sixies010311710
Highest415142168862
Hundreds0002200

Scott George Borthwick Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Hancock, David

Hancock, David

Blundell, Tom

Blundell, Tom

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Wood, Mark

Wood, Mark

Sowter, Nathan

Sowter, Nathan

Woakes, Chris

Woakes, Chris

Vishvaka, Devan

Vishvaka, Devan

McPeake, Iain Geoffrey

McPeake, Iain Geoffrey

Bhula, Jakob

Bhula, Jakob

Georgeson, Luke

Georgeson, Luke