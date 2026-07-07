Match details Durham vs Sussex List a One-Day Cup 24.07.2026

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DUR
DUR
SUS
SUS

Match Info

Match:One-Day Cup 2026
Date:Tuesday, July 21, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, July 24, 2026 12:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Durham Squad

PlayersAckermann Colin, Aldridge Kasey, Bailey Archie, Bedingham David, Boland Scott, Borthwick Scott, Bowman Robbie, Burnham Jack, Bushnell Jonathan James, Carse Brydon, Clark Graham, Conners Sam, Coughlin Paul, Dwarshuis Ben, Foulkes Zak, Gay Emilio, Gibson Oliver James, Glover Brandon, Hogg Daniel Maxwell, Killeen Mitchell Jack, Leede Bas de, Lees Alex, Lewis Jon, Mackintosh Tom, McAlindon Stanley James C, McKinney Ben Stewart, Minto James, Mustard Haydon Samuel, Parkinson Callum, Parnell Wayne, Patel Ajaz, Potts Matty, Pretorius Migael, Raine Ben, Rhodes Will, Robinson Luke, Robinson Luke Stephen, Robinson Oliver, Siddle Peter, Sowter Nathan, Stokes Ben, Stubbs Tristan, Toole Raymond, Wagner Neil, Wood Mark
Benchno information yet

Sussex Squad

PlayersAlsop Tom, Archer Jofra, Borromeo Alexander, Campbell Jack, Carson Jack, Carter Oliver, Clark Tom, Coles James Matthew, Crocombe Henry T, Currie Bradley, Finn Steven, Foreman Bertie, Haines Tom, Henry Troy, Hudson-Prentice Fynn, Hughes Daniel, Hunt Sean Frank, Ibrahim Danial, Jamie Atkins, Karvelas Aristides, Khan Shadab, Lamb Danny, Lenham Archie, Lion-Cachet Zach Benjamin, Mills Tymal, Pujara Cheteshwar, Rawlins Delray, Robinson Oliver, Rogers Henry P, Seales Jayden, Shipley Henry, Simpson John, Smith Steve, Tear Charlie, Thomas George, Unadkat Jaydev, Ward Harrison
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet