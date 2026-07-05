Movin Hansaja Subasingha

Movin Hansaja Subasingha

all rounder

Full name:Movin Hansaja Subasingha
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Colombo Kaps

Kandy Nsl

Sri Lanka Air Force SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches162820
Innings252414
Overs300.2152.345.3
Balls---
Maidens34120
Runs1120623282
Wickets303414
Avg37.3318.3220.14
SR60.0626.9119.5
Eco3.724.086.19
BB533
4w200
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches162820
Innings252718
Not outs101
Runs740555289
Balls Faced754640199
Avg30.8320.5517
SR98.1486.71145.22
Fours553420
Fifties421
Sixies482718
Highest11410355
Hundreds110

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