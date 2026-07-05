Movin Hansaja Subasingha
all rounder
|Full name:
|Movin Hansaja Subasingha
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|16
|28
|20
|Innings
|25
|24
|14
|Overs
|300.2
|152.3
|45.3
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|34
|12
|0
|Runs
|1120
|623
|282
|Wickets
|30
|34
|14
|Avg
|37.33
|18.32
|20.14
|SR
|60.06
|26.91
|19.5
|Eco
|3.72
|4.08
|6.19
|BB
|5
|3
|3
|4w
|2
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|16
|28
|20
|Innings
|25
|27
|18
|Not outs
|1
|0
|1
|Runs
|740
|555
|289
|Balls Faced
|754
|640
|199
|Avg
|30.83
|20.55
|17
|SR
|98.14
|86.71
|145.22
|Fours
|55
|34
|20
|Fifties
|4
|2
|1
|Sixies
|48
|27
|18
|Highest
|114
|103
|55
|Hundreds
|1
|1
|0