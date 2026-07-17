Murvin Abinash

T20 Lanka Premier League
Galle Gallants vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
GAL
JAF
Jaffna Kings vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
JAF
177
GAL
213
Dambulla Sixers vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
DAM
JAF
Jaffna Kings vs Dambulla Sixers
T20 Lanka Premier League
JAF
133
DAM
130
Colombo Kaps vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
COL
JAF
Jaffna Kings vs Colombo Kaps
T20 Lanka Premier League
JAF
179
COL
174
Galle Gallants vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
GAL
193
JAF
133
Jaffna Kings vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
JAF
GAL
Jaffna Kings vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
JAF
KAN
Colombo Kaps vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
COL
JAF
Jaffna Kings vs Colombo Kaps
T20 Lanka Premier League
JAF
202
COL
183
Kandy Royals vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
KAN
JAF
Jaffna Kings vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
JAF
221
KAN
200
Dambulla Sixers vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
DAM
JAF
Jaffna Kings vs Dambulla Sixers
T20 Lanka Premier League
JAF
DAM
(20 ov.) 203/8