Murvin Abinash

Murvin Abinash

all rounder

Full name:Murvin Abinash
Nationality:Sri lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Jaffna Kings

Murvin Abinash Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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