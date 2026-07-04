Ponnadura Vishad Randika De Silva

Ponnadura Vishad Randika De Silva

wicket keeper

Full name:Ponnadura Vishad Randika De Silva
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Jaffna Kings

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches554725
Innings460
Overs15.013.00
Balls---
Maidens300
Runs47550
Wickets130
Avg4718.330
SR90260
Eco3.134.230
BB120
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches554725
Innings833923
Not outs1042
Runs2521986328
Balls Faced46811341319
Avg34.5328.1715.61
SR53.8573.52102.82
Fours2487226
Fifties1852
Sixies17115
Highest1328859
Hundreds400

Ponnadura Vishad Randika De Silva Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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