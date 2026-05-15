County Championship
Essex vs Leicestershire
County Championship
ESS
(3 ov.) 10/1
LEI
333
Leicestershire vs Essex
County Championship
LEI
ESS
(75 ov.) 342/5
Essex vs Nottinghamshire
County Championship
ESS
184
NOT
(38 ov.) 111/2
|Full name:
|Ronnie John McKenna
|Nationality:
|England
County Championship
ESS
(3 ov.) 10/1
LEI
333
County Championship
LEI
ESS
(75 ov.) 342/5
County Championship
ESS
184
NOT
(38 ov.) 111/2
One-Day Cup
Brunton Memorial Ground
MID
294
ESS
253
One-Day Cup
County Ground
ESS
257
DER
248
One-Day Cup
Arundel Castle Cricket Club
SUS
320
ESS
316
One-Day Cup
County Ground
ESS
317
HAM
321
One-Day Cup
County Ground
ESS
376
WOR
269
One-Day Cup
Sophia Gardens
GLA
309
ESS
312
One-Day Cup
Feethams Cricket Ground
DUR
ESS
One-Day Cup
ESS
YOR