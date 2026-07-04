Adelaide Strikers Cricket Team Players

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Adelaide Strikers

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Khan, Rashid

Afghanistan

Carey, Alex

Australia

Head, Travis Michael

Australia

Ali, Hasan

Pakistan

Bazley, James

Australia

Sangha, Jason

Australia

Short, D Arcy

Australia

Nielsen, Harry

Australia

Weatherald, Jake

Australia

Agar, Wes

Australia

Doggett, Brendan

Australia

Thornton, Henry

Australia

Pope, Lloyd

Australia

Manenti, Benjamin

Australia

Hunt, Henry

Australia

Scott, Liam

Australia

Kelly, Thomas

Australia

Buckingham, Jordan

Australia

Cahill, Aidan

Australia

Matthias, Harry

Australia

King, Ryan

Australia

Pope, Ollie

England

Short, Matt

Australia

Harvey, Mackenzie

Australia

O’Connell, Tom

Australia

Haskett, Liam

Australia

Wood, Luke

England

Overton, Jamie

England

Payne, David

England

Clarke, Joe

England

Hose, Adam

England

Lynn, Chris

Australia

Jacobs, Hanno

United Arab Emirates

Kann, Josh

Australia

Manenti, Harry John

Italy

Allen, Fabian

Jamaica

Boyce, Cameron

Australia

Liam Winter, Jake

Australia

Stockdale, Aubrey

Australia

McFadyen, Noah

Australia

Wadia, Jerssis