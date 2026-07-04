Follow us
Shamsi, Tabraiz
South Africa
Khan, Rashid
Afghanistan
Carey, Alex
Australia
Head, Travis Michael
Ali, Hasan
Pakistan
Bazley, James
Sangha, Jason
Short, D Arcy
Nielsen, Harry
Weatherald, Jake
Agar, Wes
Doggett, Brendan
Thornton, Henry
Pope, Lloyd
Manenti, Benjamin
Hunt, Henry
Scott, Liam
Kelly, Thomas
Buckingham, Jordan
Cahill, Aidan
Matthias, Harry
King, Ryan
Pope, Ollie
England
Short, Matt
Harvey, Mackenzie
O’Connell, Tom
Haskett, Liam
Wood, Luke
Overton, Jamie
Payne, David
Clarke, Joe
Hose, Adam
Lynn, Chris
Jacobs, Hanno
United Arab Emirates
Kann, Josh
Manenti, Harry John
Italy
Allen, Fabian
Jamaica
Boyce, Cameron
Liam Winter, Jake
Stockdale, Aubrey
McFadyen, Noah
Wadia, Jerssis