Follow us
Brathwaite, Carlos
Barbados
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Kaia, Innocent
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Afghanistan
Dupavillon, Daryn
South Africa
Makoni, Tanunurwa
Burl, Ryan
Chirwa, Victor
Evans, Brad
Ngarava, Richard
Akram, Faraz
Chivanga, Tanaka
Madhevere, Wesley
Mckenzie, Kirk
India
Perera, Thisara
Sri Lanka
Ahmed, Taskin
Bangladesh
Warner, David
Australia
Maruma, Timycen
Masakadza, Wellington
Mills, Tymal
England
Raina, Suresh
Haque, Anamul
Dooley, Patrick
Turner, Ashton
Dananjaya, Akila
Gumbie, Joylord
Hobson, Nick
Prestwidge, Jack
Austria
Ali, Sabir
United Arab Emirates
McDermott, Ben
Webster, Beau
Thewmika, Vihas
Tandon, Ansh
Evans, Laurie
Herft, Kobe
Taruvinga, Panashe