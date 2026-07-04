Bulawayo Braves Cricket Team Players

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Bulawayo Braves

Brathwaite, Carlos

Barbados

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Kaia, Innocent

Zimbabwe

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Dupavillon, Daryn

South Africa

Makoni, Tanunurwa

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Chirwa, Victor

Evans, Brad

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Akram, Faraz

Zimbabwe

Chivanga, Tanaka

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Mckenzie, Kirk

India

Perera, Thisara

Sri Lanka

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Warner, David

Australia

Maruma, Timycen

Zimbabwe

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Mills, Tymal

England

Raina, Suresh

India

Haque, Anamul

Bangladesh

Dooley, Patrick

Australia

Turner, Ashton

Australia

Dananjaya, Akila

Sri Lanka

Gumbie, Joylord

Zimbabwe

Hobson, Nick

Australia

Prestwidge, Jack

Austria

Ali, Sabir

United Arab Emirates

McDermott, Ben

Australia

Webster, Beau

Australia

Thewmika, Vihas

Sri Lanka

Tandon, Ansh

United Arab Emirates

Evans, Laurie

England

Herft, Kobe

Taruvinga, Panashe

Zimbabwe