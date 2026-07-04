England Cricket Team Players

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England

Heap, Liberty

England

Smale, Seren

England

Stonehouse, Alexa

England

Macdonald-Ga, Ryana

England

Miles, Bethan

England

Spence, Jemima

England

Taylor, Mary

England

Scrivens, Grace

England

Marlow, Emma

England

Scott, Lizzie

England

Holland, Niamh

England

Smale, Sophia

England

Groves, Josie

England

Baker, Hannah

England

Perrin, Davina

England

Anderson, Ellie

England

Pavely, Charis

England

Jones, Katie

England

Surenkumar, Amuruthaa

England

Lee, Ava Georgina

England

Norgrove, Abigale

England

Lambert, Charlotte

England

Austin, Meg

England

Harris, Lola

England

Thanawala, Prisha

England

Ward, Maddie

England

Johnson, Trudy

England

Brinsden, Olivia

England

Thomas, Erin

England

Brett, Phoebe

England

Stubbs, Charlotte

England

O'Neill, Eve

England

Thompson, Grace

England

Andrews, Maria

England

Reddy, Prarthana

Willis, Bea

Adams, Mollie

Jeer, Genevieve

Churms, Emily

Gillgrass, Bryony

England

Beech, Sophie

Coleman, Tilly

England

Oliver, Amelia

Badge, Diya

Bristowe, Eliza

Cunliffe, Olivia

Patil, Shristi

Thaker, Clara

Weerappuli, Venus

Tennakoon, Malisha

England

O'Neill, Eve