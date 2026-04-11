Charis Rebekah Pavely

Charis Rebekah Pavely

all rounder

Full name:Charis Rebekah Pavely
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Birmingham Phoenix Women

Warwickshire Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches1
Innings1
Overs3.0
Balls-
Maidens0
Runs18
Wickets0
Avg0
SR0
Eco6
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches1
Innings0
Not outs0
Runs20
Balls Faced26
Avg0
SR76.92
Fours1
Fifties0
Sixies0
Highest10
Hundreds0

Charis Rebekah Pavely Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Verma, Shefali

Verma, Shefali

Mack, Katie

Mack, Katie

Fackrell, Ria

Fackrell, Ria

Jones, Amy

Jones, Amy

Wong, Issy

Wong, Issy

Flintoff, Tess

Flintoff, Tess

Perry, Ellyse

Perry, Ellyse

Burns, Erin

Burns, Erin

Maqsood, Abtaha

Maqsood, Abtaha

Arlott, Emily

Arlott, Emily