Alexa Stonehouse

One-Day Cup, Women
Warwickshire vs Surrey
One-Day Cup, Women
WAR
337
SUR
389
Surrey vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
SUR
193
YOR
185
Warwickshire vs Hampshire
One-Day Cup, Women
WAR
354
HAM
Surrey vs Durham
One-Day Cup, Women
SUR
258
DUR
256
Essex vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
ESS
157
WAR
160
Somerset vs Surrey
One-Day Cup, Women
SOM
337
SUR
201
The Blaze vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
BLA
303
WAR
302
Hampshire vs Surrey
One-Day Cup, Women
HAM
272
SUR
259
Warwickshire vs Somerset
One-Day Cup, Women
WAR
336
SOM
302
The Blaze vs Surrey
One-Day Cup, Women
BLA
166
SUR
164
Warwickshire vs Durham
One-Day Cup, Women
WAR
289
DUR
290
Surrey vs Essex
One-Day Cup, Women
SUR
229
ESS
227
Surrey vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
SUR
250
LAT
246
Warwickshire vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
WAR
314
LAT
294
Surrey vs The Blaze
One-Day Cup, Women
SUR
252
BLA
253
Somerset vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
SOM
161
WAR
160
Durham vs Surrey
One-Day Cup, Women
DUR
183
SUR
179
Hampshire vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
HAM
265
WAR
194
Warwickshire vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
WAR
YOR
Warwickshire vs The Blaze
One-Day Cup, Women
WAR
BLA
Warwickshire vs Essex
One-Day Cup, Women
WAR
ESS
Surrey vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
SUR
WAR
Durham vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
DUR
WAR