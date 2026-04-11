Alexa Stonehouse

Alexa Stonehouse

all rounder

Full name:Alexa Stonehouse
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Surrey Women

Trent Rockets Women

Warwickshire Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches2
Innings2
Overs4.0
Balls-
Maidens0
Runs23
Wickets0
Avg0
SR0
Eco5.75
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches2
Innings1
Not outs1
Runs22
Balls Faced19
Avg0
SR115.78
Fours3
Fifties0
Sixies0
Highest22
Hundreds0

Alexa Stonehouse Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

McCarthy, Cassidy

McCarthy, Cassidy

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Harman, Nancy

Harman, Nancy

King, Alana

King, Alana

Graves, Teresa

Graves, Teresa

Wraith, Natasha

Wraith, Natasha

Johnson, Sammy-Jo

Johnson, Sammy-Jo

Potts, Grace

Potts, Grace

Groves, Josie

Groves, Josie

du Preez, Mignon

du Preez, Mignon