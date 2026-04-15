Josie Groves

Josie Groves

bowler

Full name:Josie Groves
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Northamptonshire Steelbacks Women

Southern Brave Women

The Blaze Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches6
Innings4
Overs14.2
Balls-
Maidens0
Runs50
Wickets10
Avg5
SR8.6
Eco3.48
BB3
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches6
Innings6
Not outs0
Runs93
Balls Faced87
Avg15.5
SR106.89
Fours5
Fifties1
Sixies1
Highest68
Hundreds0

Josie Groves Schedule & Results

One-Day Cup, Women

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Lewis, Gaby

Lewis, Gaby

Atapattu, Chamari

Atapattu, Chamari

McCarthy, Cassidy

McCarthy, Cassidy

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Shrubsole, Anya

Shrubsole, Anya

Knowling-Davies, Rhiannon

Knowling-Davies, Rhiannon

Tryon, Chloe

Tryon, Chloe

Beaumont, Tammy

Beaumont, Tammy

Bouchier, Maia

Bouchier, Maia

Graves, Teresa

Graves, Teresa